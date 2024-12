Winzer mit Auszeichnung: Schon immer mit eigenem Stil

Eigentlich nicht, für uns war von Anfang an klar, dass wir unseren eigenen Weg gehen werden. Besonders mit den ersten Jahrgängen haben einige Weine stark polarisiert, trotzdem haben wir daran festgehalten. Um neue Ideen umzusetzen, braucht man Freiheit, Mut und viel Geduld. Druck wäre hier fehl am Platz und würde uns eher einschränken. Auch unsere Kunden haben ein Verständnis dafür entwickelt, dass wir sehr stark mit der Natur arbeiten und die Jahrgänge sich unterscheiden können. Wir stecken jedes Jahr die gleiche Energie und Leidenschaft in unsere Weinberge und wollen uns von Jahr zu Jahr weiterentwickeln, um noch bessere, zeitlose Weine zu vinifizieren. Punkten oder Trends hinterherzujagen, liegt nicht in unserem Interesse.

Welche Ihrer Weine wurden besonders hervorgehoben?

Beim Spätburgunder wurden insbesondere der 2022er Weil am Rhein und 2022er Kapf Lagenwein hervorgehoben. Bei den Weißweinen wurden der 2022er Manyer Weißer Burgunder, 2022er Schlipf Chardonnay und 2022er Weil am Rhein Chardonnay durchweg hoch bepunktet.

Was macht die Weine vom Tüllinger besonders?

Durch die Burgundische Pforte zwischen den Vogesen und dem Jura gelegen, wird der Durchfluss von warmer, mediterraner Luft ermöglicht. Das sorgt für einzigartige klimatische Bedingungen am Tüllinger Berg. Zusammen mit den vielfältigen Kalksteinböden mit unterschiedlich dicker Lehmauflage ergeben sich optimale Bedingungen für die Erzeugung großer Burgunder und Gutedel mit Kühle und Finesse. Ein unverkennbarer Charakter, der sonst nirgends auf der Welt reproduzierbar ist. Darüber hinaus schätzen wir die abwechselnden Landschaften mit Streuobstwiesen, Feldern und Weinreben.

Seit dem Jahrgang 2023 ist Ihr Weingut biologisch zertifiziert. Was bedeutet das genau?

Das bedeutet zum Beispiel nützlings- und bodenschonendes Arbeiten im Weinberg und Vergärung der Moste mit weinbergseigenen Hefen. Die Arbeit in den Reben wurde zeitaufwendiger, und wir schenken jedem einzelnen Rebstock mehr Aufmerksamkeit. Jede Parzelle und jedes Jahr sind sehr individuell. In diesem Jahr hatten wir beispielsweise eine regenreiche Saison und dadurch sehr viel Zeit mit Entblättern in den Weinbergen verbracht, um sicherzustellen, dass die Reben schnell abtrocknen können. Darüber hinaus arbeiten wir mit Fermenten und Tees, um die Pflanzen resistenter gegen Krankheiten zu machen, die Reben von innen zu stärken und die Gesundheit der Trauben zu fördern. Seit vergangenem Jahr halten wir auch einige Schafe für die Winterbeweidung in steilen und schwer zugänglichen Parzellen. Auch die Neuanpflanzung von Hecken und Bäumen haben wir vorangetrieben.

Sie und Ihr Bruder Johannes haben den Familienbetrieb im Jahr 2017 von Ihren Eltern übernommen. Wussten Sie schon immer, dass Sie das Handwerk fortführen wollen?

Unsere Familie hat eine lange Geschichte im Weinbau in Weil am Rhein. Am heutigen Standort sind wir bereits in sechster Generation tätig, und auch unsere Mutter kommt aus einem Winzerbetrieb, dem Weingut Hagin in Haltingen. Weinbau war somit von Anfang an für uns allgegenwärtig. Unsere Eltern haben uns die freie Entscheidung gelassen, und wir haben uns erst relativ spät entschieden, das Weingut weiterzuführen. Heute können wir uns kein spannenderes Handwerk und schöneren Beruf vorstellen.