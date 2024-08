Wirbelsturm wird stärker Hurrikan "Ernesto" steuert auf Bermuda zu

Der Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Wegen des besonders warmen Meereswassers und des erwarteten Einsetzens von "La Niña", einer Phase kühleren Wassers im Pazifik, hatte die US-Wetterbehörde NOAA vor einer wahrscheinlich besonders starken Hurrikan-Saison im Atlantik in diesem Jahr gewarnt. Diese beginnt im Juni und dauert ein halbes Jahr. Anfang Juli war bereits mit "Beryl" der am frühesten je in einer Saison gemessene Hurrikan der stärksten Kategorie 5 entstanden.