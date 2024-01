Wirtschaftsinstitutionen: Brandbrief von Wirtschaftsverbänden an Scholz

"Der Frust und die Verunsicherung bei vielen Betrieben wachsen", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet.

"Mit großer Sorge beobachten wir die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, in der sich unser Land befindet", heißt es in dem Schreiben. Der Standort Deutschland verliere an Attraktivität. Die Verlagerung von industrieller Produktion ins Ausland nehme zu. "Wenn aber die Investitionen hierzulande unterbleiben und der Mittelstand schrumpft, kann die Transformation in Richtung Klimaneutralität nicht gelingen."