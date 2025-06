Wirtschaft: Autokabel stellt in Hausen die Produktion ein

Blick in die Produktion von Autokabel in Hausen. Foto: Gerald Nill

Die Firma Auto-Kabel aus Hausen im Wiesental war im November 2023 in eine finanzielle Schieflage geraten. Aufgrund eines Liquiditätsengpasses musste die Geschäftsführung vor die 320-köpfige Belegschaft treten und den Schritt in eine „Insolvenz in Eigenverwaltung“ für den hiesigen Produktionsstandort verkünden. Hauptgrund war, dass die hohen Erwartungen an den Umstieg in die Elektromobilität sich nicht so schnell erfüllen wie erwartet.

Potenzieller Investor abgesprungen

Zur Erinnerung: Das Hausener Unternehmen war seinerzeit in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil Autokabel kräftig in den Standort investierte, Maschinen für eine vollautomatische Produktion anschaffte und Mitarbeiter anheuerte, während einige Kunden ihre prognostizierten Abrufmengen stornierten. Das Debakel war im Spätherbst 2023 perfekt, als ein potenzieller Investor aus Amerika nicht nur seine Zusage des vereinbarten Darlehens in einem zweistelligen Millionenbereich für den laufenden Betrieb in Hausen kündigte, sondern außerdem die geplante Übernahme der ganzen Autokabel aus unbekannten Gründen kurzfristig zurückgezogen hatte.

Noch im Februar sah Martin Weidlich, Chef von Voltaira Autokabel, im Gespräch mit unserer Zeitung das Unternehmen für die Zukunft und die Produktion perspektivisch gut aufgestellt.