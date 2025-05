Nun müsse der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber absprechen, was dieser sich unter den angekündigten sozialverträglichen Maßnahmen vorstellt. Bei bisherigen Abbau-Prozessen in den vergangenen Jahren sei die Geschäftsführung immer sozialverträglich vorgegangen, was Rudiger beruhige. Die Verhandlungstermine sollen in den kommenden Wochen ausgemacht werden. Dabei sollte der Arbeitgeber dann „in die Tiefe gehen“, was die genauen Pläne betrifft und erst dann könne der Betriebsrat mit der Geschäftsführung in die Verhandlungen gehen.