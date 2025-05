Wirtschaft in der Krise: Hella streicht fast 100 Jobs in Zell und Wembach

„Maßnahmen unumgänglich“

Die Neuausrichtung bilde die Grundlage dafür, in Zukunft aus dem Werk heraus profitable und wettbewerbsfähige Projekte anzubieten und in ausreichendem Maße gewinnen zu können. „Wir sind daher der festen Überzeugung, dass die Maßnahmen unumgänglich sind, um den Standort zukunftsfähig aufstellen zu können.“

Hohe Verlust

In der aktuellen Aufstellung sei HIS nicht wettbewerbsfähig und verzeichne hohe Verluste. „In einer Zeit des anhaltend hohen Marktdrucks ist dies wirtschaftlich nicht nachhaltig. Strukturelle Anpassungen an den Standorten Wembach und Atzenbach sind daher zwingend erforderlich.“

Schon länger in der Krise

Dass es bei dem Automobilzulieferer wirtschaftlich nicht rundläuft war schon länger offenkundig. So war am Atzenbacher Standort Ende vergangenen Jahres Kurzarbeit angesagt. „Kündigungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorgesehen“, hieß es damals noch. Bereits im Juni 2024 waren in Zell und Atzenbach 15 Arbeitsplätze weggefallen. Als Grund wurde damals ein „neuer Produktmix“ genannt. Im Zuge dessen wurde damals auch die Zusammenarbeit mit dem Subunternehmer Wisag beendet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lippstadt hat weltweit 36 500 Mitarbeiter an über 125 Standorten in 35 Ländern. An den beiden Standorten in Zell und Atzenbach waren zuletzte rund 670 Mitarbeiter beschäftigt.