Wie in vielen Kommunen fehlt es in Schopfheim an Flächen für die Entwicklung für Gewerbe und Industrie. Deshalb gehe die Stadtverwaltung einen neuen Flächennutzungsplan an. Rechne man dieses Verfahren und dann noch die Bauleitplanung zusammen, sei man in einem Zeitrahmen von vier Jahren und mehr. Das sei wohl zu lange für Faller Packaging gewesen.