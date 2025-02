„Schwerste Krise in der Geschichte“

Ausschlaggebend für die Schließung der Leiterplattenproduktion am Standort Schopfheim sei die „aktuell schwerste Krise in der Geschichte der Leiterplattenindustrie in Europa, mit einem dramatischen Einbruch im Auftragseingang“, heißt es in der Mitteilung zur Begründung. Die bisher in Schopfheim gefertigten Produkte soll künftig an anderen Würth Elektronik Standorten in Deutschland Niedernhall und Rot am See hergestellt werden. „Die Verdichtung der Fertigungsstandorte ermöglicht eine stabile Auslastung der Kapazität der anderen Werke in Deutschland und die Ausrichtung auf eine wirtschaftlich gesunde Zukunft der Würth Elektronik Circuit Board Technology“, gibt sich das Unternehmen in der Mitteilung abschließend zuversichtlich.