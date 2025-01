Wirtschaft in Todtnau: Unruhige Zeiten bei Zahoransky

Neue Geschäftsführung ist erst kürzlich gestartet

Großes Potenzial sehe das Unternehmen insbesondere im Bereich Medizintechnik, der intensiver ausgebaut wird. Darüber hinaus gelte es, die Position als Markt- und Innovationsführer im Bereich Oral Care sowie Bürsten und Besen weiter zu stärken und auszubauen, hieß es bereits in einer Pressemitteilung im Oktober.

Anlass dieser Mitteilung war der entscheidende Wechsel in der Geschäftsführung des Unternehmens. Der 70-jährige Ulrich Zahoransky wechselte vom Vorstand in den Aufsichtsrat und auch Winfried Ebner zog sich aus dem Vorstand zurück. Zum 1. Dezember trat Heinrich Sielemann als Vorstand für den Bereich Technik und zum 1. Januar Ric Nachtmann als kaufmännischer Vorstand in das Unternehmen ein. Somit gibt es nun zum ersten Mal einen Vorstand, indem kein Mitglied aus der Familie Zahoransky vertreten ist.

Die Geschäftsführung des Unternehmens gibt sich auf Nachfrage unserer Zeitung am Montag wortkarg, bestätigt die Probleme allerdings indirekt: „Aktuell sind wir in vertraulichen Gesprächen mit unseren Betriebsräten, um für unsere Mitarbeiter in dieser schwierigen Situation die bestmögliche Lösung zu finden“, heißt es in einem kurzen Statement am späten Nachmittag. Man bitte daher um Verständnis dafür, „dass wir uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt deswegen nicht dazu äußern möchten“. Nach Abschluss der Verhandlungen werde man die Öffentlichkeit informieren.