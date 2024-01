Das Unternehmen Zahoransky hat den Produktionsstandort für Spritzgießwerkzeuge im Steinberger Ortsteil Rothenkirchen (Sachsen) an die Firma MT Management verkauft. Der langjährige Geschäftsführer Monty Tepper übernimmt die unternehmerische Verantwortung, so Zahoransky. Mit dem Abschluss der Transaktion habe man einen „wesentlichen Meilenstein bei der zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe“ erreicht, heißt es in der Pressemitteilung weiter.