Wirtschaft: Nachhaltigkeitskonferenz in Lörrach: zentral für Zukunft von Unternehmen

Die Konferenz

Die Nachhaltigkeitskonferenzen richtet die Stadt als Netzwerktreffen für alle aus, die an der Entwicklung des Lauffenmühle-Areals als Gewerbegebiet in Holzbauweise und als Standort für nachhaltig wirtschaftende Unternehmen Interesse haben. Daher begrüßte Lutz am Samstag Frauen und Männer aus Handwerk und Gewerbe, aus Gemeinderat, DHBW und anderen Bereichen.

Was ist Nachhaltigkeit, wie können Unternehmen sie umsetzen, wie sieht das Gewerbegebiet der Zukunft aus? Diese Fragen wurden diskutiert. Es wurde deutlich, dass zu Nachhaltigkeit neben Ressourcenschutz auch attraktive Arbeitsplätze, vernetzte Gewerbegebiete und ein offenes politisches Klima gehören.