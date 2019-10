Wirtschaftliche Ursachen Deutsche Exporte nach Saudi-Arabien brechen ein

Das gibt es laut Treier jetzt nicht mehr. Auch der von der Bundesregierung nach der Ermordung Khashoggis im saudischen Generalkonsulat in Istanbul verhängte Rüstungsexportstopp wirkt sich nach seinen Angaben nicht auf andere Wirtschaftssparten aus. "Der Fall Khashoggi und die Konsequenzen daraus seitens der Bundesregierung sind nicht spürbar, sie haben nicht zu einer Diskriminierung deutscher Unternehmen insgesamt geführt", sagte Treier der dpa.

Union und SPD hatten sich bereits 2017 in ihrem Koalitionsvertrag auf einen teilweisen Rüstungsexportstopp für die "unmittelbar" am Jemen-Krieg beteiligten Staaten verständigt, zu denen Saudi-Arabien zweifellos zählt. Das Königreich führt eine Allianz arabischer Staaten an, die im Jemen gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft.

Seit dem Mord an Khashoggi vor einem Jahr werden auch bereits genehmigte Exporte an Saudi-Arabien blockiert. Sowohl die saudische Seite als auch die deutschen Unternehmen hätten das aber bereits eingepreist, sagte Treier. Trotz des starken Rückgangs der Exporte nimmt der DIHK-Außenwirtschaftschef auch hoffnungsvolle Signale aus dem Königreich wahr. Die saudische Führung treibe Reformvorhaben aktuell stärker denn je voran, sagte er. In den Bereichen Spitzentechnologie und Tourismus würden sich dadurch neue Chancen für die deutsche Wirtschaft ergeben.

"Der Golfstaat möchte sich stärker öffnen und sein Image im Zuge der G20-Präsidentschaft im kommenden Jahr verbessern", sagte Treier. Saudi-Arabien übernimmt am 1. Dezember den Vorsitz in der Gruppe führender Wirtschaftsmächte. Im November 2020 findet der G20-Gipfel in der saudischen Hauptstadt Riad statt.