Wirtschaftsgeschichte: Warum sich Raymond für Weil und gegen Lörrach entschied

Dies war die eine Seite der Problematik. Die andere war, dass mittlerweile in Hauingen das neue Wohngebiet für Ein- und Zweifamilienhäuser Im Leh erschlossen wurde. Das Baugebiet erstreckt sich am Hang oberhalb des Gewerbegebiets und die ersten Häuser liegen rund 300 Meter davon entfernt, in Brombach sogar nur 220 Meter. Als die Pläne von Raymond bekannt wurden, formierte sich heftiger Widerstand von Betroffenen aus Brombach und Hauingen. Schon am 7. Juni 1984 hatte eine Bürgerinitiative Unterschriften für einen Einspruch gegen die Umwandlung in ein Industriegebiet gesammelt. Der Einspruch gründete sich im Wesentlichen auf Gefahren durch Lärm, Wasser- und Luftverschmutzung. Man warf der Stadt vor, wegen der Gewerbesteuer die Gesundheit der Menschen zu vernachlässigen, und der Firma Erpressung, da sie bei Nichterfüllung ihrer Bedingungen mit der Abwanderung drohe.