Wirtschaftspolitik Habeck und Buschmann wollen EU-Bürokratie-Dickicht lichten

Buschmann sagte, es gelte, das "Hochgebirge aus Papier" auf kleine Hügellandschaften zu reduzieren: "Was Europa stark macht, behalten wir bei. Was uns schwächt, gehört in den Reißwolf."

"Bekämpfung des Bürokratie-Burn-Outs"

Bei der heute beginnenden Kabinettsklausur in Meseberg sollen morgen Eckpunkte eines nationalen Bürokratieentlastungsgesetzes beschlossen werden. "Der Startschuss zur Bekämpfung des Bürokratie-Burn-Outs ist auf nationaler Ebene bereits gefallen", sagte Buschmann. In einem geeinigten Europa genüge aber nationales Handeln nicht mehr. Eine Vielzahl an belastenden Regelungen komme von der EU. Zusammen mit Habeck werbe er dafür, dass die Bundesregierung eine europäische Entlastungsinitiative starte. "Dazu wollen wir zuerst unsere engen Partner aus Frankreich dafür gewinnen."