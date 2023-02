Wirtschaftspolitik Habeck und Le Maire für fairen Wettbewerb mit den USA

Habeck wirbt für günstigere Anwendungsregeln

Habeck sagte, man müsse sich den Herausforderungen stellen. "Das heißt eine starke europäische Industrie aufbauen, halten und schützen." In den USA würden nun die Anwendungsregeln für den IRA ausgearbeitet. "Wir haben also ein paar Monate noch Zeit, zu Lösungen zu kommen." Zwar führe die EU-Kommission die entsprechenden Verhandlungen, diese wolle man aber unterstützen.

Habeck geht zwar nicht davon aus, dass das bereits beschlossene Gesetzgebungsverfahren noch einmal geöffnet wird. Er wollte aber für günstigere Anwendungsregeln werben - an diesen wird in Washington derzeit gearbeitet. In den Bereichen Autoindustrie und Batterien sei diese Arbeit praktisch abgeschlossen, bei Regelungen für den Energieträger Wasserstoff und für wichtige Rohstoffe aber noch nicht, hatte Habeck am Montag erklärt.

Vom Marktzugang könnten beide Seiten profitieren, sagte Habeck: "Die Europäische Union, Deutschland, ist daran interessiert, dass Amerika entschieden und klar vorangeht, was den Aufbau einer grünen Industrie angeht. Die amerikanische Seite sollte nach den Worten Habecks daran interessiert sein "und ist, denke ich, daran interessiert, dass Europa ebenfalls wirtschaftlich stark dasteht, so dass wir uns gegenseitig unterstützen und helfen können". In Zeiten, in denen Staaten die Wirtschaftspolitik als Machtinstrument nutzten, wollten die USA sich verständlicherweise schützen - könnten dabei aber von einem großen gemeinsamen Markt mit dem befreundeten Europa profitieren. "Der Markt würde größer werden, wir würden uns gegenseitig in unseren Sicherheitsbestrebungen unterstützen."

Der deutsch-französische Vorstoß solle keine anderen europäischen Länder ausschließen, betonte Habeck. Aber wenn diese zwei so unterschiedlichen Länder sich auf einen gemeinsamen Kurs einigten, sollte der dann anschlussfähig auch für viele andere sein.