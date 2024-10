Wirtschaftsstandort Schopfheim: Firmen-Exokus schlägt weiter Wellen

Die Phase, in denen Firmen auf der Suche nach Ansiedelungs- oder Erweiterungsfläche von sich aus an die Tür der Kommunen klopften, sei längste vorbei, konterte Harscher: „Wir haben jetzt eine ganz andere Zeit“. Mit den ansässigen Firmen stehe man in Kontakt, und im ein oder anderen Fall seien durchaus unkomplizierte Lösungen für Anliegen gefunden worden. „Den Vorwurf der Untätigkeit möchte ich wirklich zurückweisen.“ Verstärkt werden sollen die Bemühungen durch die neue Wirtschaftsförderin, die ihr Amt im November antreten wird.

„Es geht um Existenzen“

Zugleich betonte Harscher nochmals nachdrücklich seine Betroffenheit über die Wegzüge von Magnetic und Faller und insbesondere über die Schließung von Würth: „Das war ein Schlag ins Gesicht.“ In Gedanken sei er bei den Arbeitnehmern und ihren Familien – „da stehen Existenzen dahinter“. Trotzdem gelte es auch, nach vorn zu schauen und zu überlegen wie frei werdende Gewerbeflächen künftig genutzt werden.

Würth-Betriebsratsvorsitzender René Glatt hatte in der vergangenen Woche in scharfen Worten kritisiert, dass der Kommunalpolitik über den Sorgen und Überlegungen bezüglich Wirtschaftsstandort und Nachnutzung der Blick auf die betroffenen Menschen verloren gehe. Dagegen verwehrte sich zwischenzeitlich auch die CDU in einer eigenen Stellungnahme: Man habe von Anfang an klargestellt, „dass die Schließung ein Desaster für die Betroffenen und unsere Stadt ist“, heißt es darin. Auch SPD-Fraktion und Bürgermeister Harscher hatten in Stellungnahmen ihre Mitgefühl für die Betroffenen ausgedrückt.