In Sachen Wisente sei man kur vor einer Lösung, sagte Ortsvorsteher Andreas Falk in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats. So könne man die beiden verbliebenen Tiere der einst siebenköpfigen Herde wohl in Einrichtungen unterbringen, wo die Wisente ihr Leben zu Ende leben könnten. Genaueres könne er aber erst Ende des Monats bekannt geben. Dies sei nur möglich gewesen, weil Medienberichte auf das Schicksal von Bulle Bubi und Kuh Kressie aufmerksam gemacht hätten, betonte er. Bereits vor einem Jahr hatte der Schopfheimer Gemeinderat das Aus für das Wisentgehege beschlossen. Das Angebot einer Firma aus Freiburg, die Wisente zu übernehmen, brachte etwas Aufschub. Bis vor zwei Jahren war das Wisentgehege Bestandteil des Gersbacher Rinderlehrpfads. Doch vor etwas mehr als einem Jahr wurde bekannt, dass fünf von sieben Tieren gestorben sind – laut Veterinäramt Lörrach aufgrund massiver Unterernährung wegen hochgradigen Parasitenbefalls.