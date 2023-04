Im Sommer will sein Team in Flachwasser-Bereichen der Kieler Bucht nach Pflanzen suchen, die höheren Temperaturen ausgesetzt waren. "Wir hoffen, dass die genetische Variation in unseren Beständen bereits solche Individuen enthält, die dem zukünftigen Klimawandel gewachsen sind. Wir wollen also das Super-Seegras finden, das schon angepasst ist an die Klimaänderung." Es könne allerdings auch sein, dass keine Pflanzen den Hitzestress in lagunenartigen Bereichen etwa zwischen Sandbänken länger überstehen. Reusch ist optimistisch - auch bei Korallenbänken unter Hitzestress gebe es einzelne Überlebende, sogenannte Super-Corals.