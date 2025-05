Wissenschaft im Museum Insel des Wissens: Deutsches Museum wird 100

Zur Jubiläumsfeier kam unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - und mahnte mehr naturwissenschaftlich-technische Bildung an. Technischer Fortschritt sei wichtig auch zur Bewältigung der Zukunftsthemen wie Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.

Am nächsten Wochenende gibt es ein Jubiläumsprogramm mit freiem Eintritt für alle. "Wissen für alle war ja immer schon die Kernidee unseres Hauses", sagt Wolfgang Heckl, Generaldirektor des Museums. Zu sehen sind dann neben Ausstellungen auch die Werkstätten, die Bibliothek, das Archiv und die Bildungsabteilung. Dazu gibt es ein breites Programm unter anderem mit einer Wissensbühne und Workshops und einer Reise ins All - per VR-Brille.