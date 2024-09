Wissenschaft: KI, Energie, Licht - Projekte für Zukunftspreis vorgestellt

Für das Zukunftspreis-Projekt arbeitet der LMU-Lehrstuhl von Professor Björn Ommer mit der Düsseldorfer Nyris GmbH zusammen, die eine visuelle Suchfunktion anbietet. Mithilfe von Stable Diffusion lassen sich aus Konstruktions-Datensätzen fotorealistische Bilder erzeugen. Etwa könnten bei technischen Anlagen defekte Teile so schnell erkannt werden.

Energiespar-Chip für Windkraftanlagen und Züge

Die Infineon Technologies AG aus München entwickelte mit der Technischen Universität Chemnitz ein Leistungshalbleiter-Modul, das zuverlässiger, schneller und leistungsstärker als bisher Strom in hohen Spannungsklassen schalten und so zur Energiewende beitragen soll. Der Energiespar-Chip aus Siliziumkarbid mit neuartiger Kupferkontaktierung könne überall zum Einsatz kommen, wo in Sekundenbruchteilen viel Strom geregelt werden müsse.