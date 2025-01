Wissenschaft Physik am Herd: So entstehen Salz-Muster im Kochtopf

Auch bei einer niedrigen Wasserhöhe bilde die Ablagerung eher einen kreisförmigen Ring mit geringem Durchmesser und wenigen Partikeln im inneren Bereich. Mit zunehmender Höhe vergrößere sich zum einen der Radius. Zum anderen werde aus dem Ring ein gleichmäßiger verteiltes Muster.

Strömung wird gestört

Die Autoren erklären das unter anderem damit, dass die Teilchen aufgrund der Schwerkraft auf den Boden sinken und dabei einen kleinen Widerstand erzeugen, der die Wasserströmung drumherum stört. "Wenn eine große Anzahl von Partikeln gleichzeitig freigesetzt wird, erfahren benachbarte Partikel diese Strömungsstörung, die von allen umliegenden Partikeln erzeugt wird", erläuterte Souzy. Die fallenden Teilchen würden zunehmend seitlich verschoben, "was zu einer sich ausdehnenden kreisförmigen Verteilung der Teilchen führt".

Nicht nur fürs Kochen relevant

Obwohl es so einfach wirkt, umfasst dieses Phänomen den Angaben zufolge eine breite Palette physikalischer Konzepte wie Sedimentation, Wechselwirkungen zwischen mehreren Körpern und Sogwirkung. Da größere Partikel stärker auseinanderdriften als kleine, könne man sie nach Größe sortieren, indem man sie einfach in einen Wassertank fallen lässt, sagte Souzy. Die Erkenntnisse seien in verschiedenen Kontexten relevant - wie der Einleitung von Baggergut und Industrieabfällen in Flüsse, Seen und Ozeane.