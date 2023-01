Endlich wieder Fasnacht – das war allenthalben zu hören am Samstagabend in Wittlingens Dorfkern und im dort von der Chürbse-Clique aufgebauten Narrendorf. Die Chürbse um ihren Vorsitzenden Daniel „Sütti“ Sütterlin hatten aus Anlass des verlegten närrischen Schnapszahl-Jubiläums „44 Jahre Chürbse-Clique“ zum Gugge-Konzert geladen. Trotz Nieselregens fanden sich viele Freunde ein und erlebten glänzend aufgelegte Formationen. Die Schlösslisymponiker Inzlingen, Trottoirschlurbi Lörrach, Xman Group Schopfheim, Ischteiner Gugge, Nodedaigchnäder Kandern (Foto) und Chaieblochlätschi Schönenberg fetzten nicht nur schräg-lautstark, sondern machten mit ihren Songs aus Rock, Pop und Schlager in Gugge-Version auch ein beachtliches musikalisches Niveau deutlich, das unter den Corona-Einschränkungen nicht gelitten hat. Am gestrigen Sonntag dann fand der Höhepunkt des Chürbse-Narrentreffens statt, der Umzug durchs Dorf mit rund 2000 aktiven Teilnehmern und vielen Zuschauern (wir berichten noch). Foto: Ralph Lacher