Wittlingen Abschied von Verena Bastian im Vorstand

Das Spiel C-Junioren am 10. März 2020 sollte die letzte Begegnung der Saison 2019/20 für alle Mannschaften sein. Die Fußballverbände beschlossen, dass die Runde abgebrochen wird, es keine Absteiger gibt und die Mannschaften mit dem besten Punktestand Meister und Aufsteiger sind. Damit stiegen beim FC Wittlingen die erste Herrenmannschaft in die Landesliga, die Herren 2 in die Kreisliga A, die C-Junioren in die Landesliga und die B-Juniorinnen in die Oberliga auf.

Bei den Damen gibt es derzeit 35 aktive Spielerinnen. Die erste Damenmannschaft spielt in der Verbandsliga, die zweite in der Bezirksliga, beide lagen in der jüngsten Spielzeit im Mittelfeld. Die Saison 2020/21 musste nach kurzem Spielbetrieb erneut abgebrochen werden.

Abschied

Der weitere Verlauf der Versammlung stand überwiegend im Zeichen des Abschieds von Verena Bastian, die nach 16-jährigem erfolgreichen Wirken als Vorsitzende ankündigte, nicht mehr zur Wahl antreten zu wollen. Der Tenor der vielen Lobes-, Dankes- und Ehrenreden um ihren großen Verdienste war, dass diese Frau sich für „ihren“ Verein aufgeopfert hat und eine große Lücke hinterlässt.

Wahlen

Zum Nachfolger wählte die Versammlung den vormaligen Jugendleiter Thomas Tiedemann. Dessen erste Amtshandlung war die Verleihung der goldenen Vereins-Ehrennadel an Verena Bastian und der Vorschlag, sie zur Ehrenpräsidentin zu ernennen. Die Versammlung folgte diesem Vorschlag mit großer Begeisterung und langanhaltendem Beifall.

Gewählt wurden außerdem: Sportvorstand Frauen Marcus Reichenbach (neu), Schriftführer Reinhard Schöpflin (wie bisher) und Kassenprüfer Dominik Gilmer (für Björn Klein). Der von der Jugendabteilung neu gewählte Jugendleiter Alexander Schöpflin wurde von der Versammlung im Amt bestätigt.

Finanzen

Auf Antrag von Reinhard Schöpflin wurde beschlossen, den Posten eines Sportvorstands Frauen einzuführen. Des Weiteren wurde eine monatliche Umlage für alle Vereinsmitglieder festgesetzt, die dem Zweck der Rückzahlung der Darlehen zum Bau des Kunstrasenplatzes dienen soll. Schöpflin rechnet mit jährlichen Mehreinnahmen von rund 24 000 Euro und damit einer Tilgung der Schulden binnen zehn Jahren.

Tiedemann verwahrte sich außerdem entschieden gegen ein Gerücht, die Aktiv-Sportler sollen vom Verein Geld für ihre Tätigkeit erhalten. Im Gegenteil zahlten diese ihren Beitrag wie alle anderen Vereinsmitglieder auch.

Ehrungen

Die silberne Vereinsnadel für zehn aktive Jahre ging an Angelika Rapp, Nico Schwald, Vivien Hallbauer, Michelle Köpfer, Benedikt Schneider, Tobias Jacob und Thomas Bastian; die silberne Vereinsnadel für 25 Jahre Passiv-Mitgliedschaft erhielten Ines Pollini und Anita Löwe; die goldene Vereinsnadel für 20 Jahre aktiv/im Vorstand Jochen Berger und Verena Bastian. Die Ehrenmitgliedschaft wurde Stadionsprecher Andreas Glattacker für 20 Jahre aktiv und zehn Jahre Mitgliedschaft verliehen. Ebenfalls zu Ehrenmitgliedern ernannt und außerdem mit der goldenen Ehrennadel geehrt wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft: Hans Sütterlin, Siegfried Böppler, Gerhard Ernst, Jürgen Schöpflin, Dieter Wohlschlegel, Rolf Sütterlin, Kurt Leisinger und Peter Gempp.

Vorsitzender: Thomas Tiedemann Mitglieder: 613, davon 239 Aktive in 18 Mannschaften und 70 im Ehrenamt tätige

