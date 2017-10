Wittlingen Acht „verletzte“ Personen gerettet

Von Rolf Rhein

Eine groß angelegte Feuerwehrübung war am Sonntag in Wittlingen angesagt. An der Übung beteiligten sich die sechs freiwilligen Feuerwehren des Gemeindeverwaltungsverbands Vorderes Kandertal, die Führungsgruppe Abschnitt Vorderes Kandertal, die Drehleiter-Einsatzgruppe der Feuerwehr Lörrach sowie der DRK-Ortsverein Wollbach.

Wittlingen. Einsatzort für die Übung war das Fabrikationsgebäude der Firma Lauer am Wittlinger Ortsrand. Die Einsatzleitung hatte der Wittlinger Kommandant Mike Ernst. Abschnittsleiter Menschenrettung war Zugführer Knut Nabbefeld. Die Abschnittsleitung Brandbekämpfung oblag Zugführer Lukas Lobers. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Als strategische Voraussetzung wurde ein Brand im Gebäude der Firma Lauer angenommen, mit drohendem Übergriff auf das innen liegende Chemielager. Insgesamt sollten acht „verletzte“ Personen im Gebäude gesucht und gerettet werden.

Pünktlich um 10 Uhr heulten die Sirenen im Vorderen Kandertal und bereits 90 Sekunden später waren die Wittlinger Einsatzkräfte vor Ort. Nach drei Minuten kamen die Rümminger und nach sechs Minuten waren die Wehren aus Schallbach, Binzen, Eimeldingen und Fischingen ebenfalls eingetroffen. Sogar die Drehleiter aus Lörrach war nach sechs Minuten da – einhellige Meinung der zahlreichen Zuschauer, unter denen sich auch die Bürgermeister der teilnehmenden Gemeinden befanden: „Die haben sicher schon auf der Lucke auf den Alarm gewartet.“

Dann ging es Schlag auf Schlag: Drehleiter und tragbare Leiter wurden in Stellung gebracht. Über diese drangen dann Suchtrupps von oben in das Gebäude ein. Weitere Suchtrupps begaben sich über die Türen in das weitläufige Gebäude.

Ziel war die Rettung eingeschossener Personen. Wegen der starken (künstlich erzeugten) Rauchentwicklung waren die Männer mit Atemschutzgerät ausgerüstet. Aus dem obenliegenden Bürotrakt konnten vier Personen gerettet werden. Zwei über die tragbare Leiter und zwei über die Drehleiter, wobei eine Person durch einen (angenommenen) Sturz schwere Rücken- und Beinverletzungen erlitten hatte, so das Szenario, was die Bergung ungemein erschwerte.

Aus dem Fabrikationsgebäude retteten die Einsatzkräfte weitere vier Personen, bei denen außer leichten Rauchvergiftungen keine weiteren Schäden entstanden waren. Die Geretteten wurden vom DRK auf einem eigens errichteten Verletztensammelplatz betreut.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Rettungsaktion leitete Abschnittsleiter Nabbefeld die Belüftung des verrauchten Gebäudes ein. In der Zwischenzeit waren die Brandbekämpfer nicht untätig gewesen. Eine Schlauchleitung war zur Wasserentnahme zur Kander verlegt worden. Aufgrund des reichlich zur Verfügung stehenden Wassers konnte der „Brand“ relativ schnell gelöscht werden, der drohende Übergriff auf das Chemielager wurde erfolgreich abgewehrt.

Abschnittsleiter Lobers zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung der Männer aus den einzelnen Feuerwehren. Einsatzleiter Ernst und die Führungsgruppe koordinierten den Gesamteinsatz. In seinem Schlusskommentar lobte Kommandant Mike Ernst die hervorragende, von Ruhe und Professionalität geprägte Zusammenarbeit aller Beteiligten und meinte, das Ergebnis der Übung könne sich sehen lassen.