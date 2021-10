Wittlingen Aktiv an den Projekten mitwirken

Von Jutta Schütz

Wittlingen. In den Beschlussvorschlag, den die Räte einstimmig zur Kenntnis nahmen, wurde aber aufgenommen, dass der finanzielle Anteil der Gemeinde an der Einrichtung der Koordinierungsstelle und am Projekt transparent und im Haushalt abbildbar sein muss. Dieser Anteil setzt sich nach der Einwohnerzahl zusammen. Zusätzlich wurde festgelegt, dass der Gemeinderat in zukünftige Projekte aktiv eingebunden und an Projektideen beteiligt werden will.