Wittlingen: Bewegter Abschied von Stellvertreter Lobers

Jugendarbeit läuft gut

Der Jahresausflug führte zum Technikmuseum nach Sinsheim. Jugendwart Stephan Rösner berichtete von zehn Jungen und vier Mädchen in der Jugendfeuerwehr. Mehrere Übungen erfolgten, zweimal wurde mit den Aktiven aus Schallbach und Wittlingen geübt. In der Planung sind 17 Jugendübungen und das 25-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehren Wittlingen und Schallbach mit einem Festakt am 11. Juli. Kassierer Florian Schöpflin berichtete von einem leichten Minus in der Kasse.