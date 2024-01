Wittlingen: Bürger müssen Räte aus Kinderbildern erraten

Gerhard Welzel konnte in seiner Funktion als Moderator loslegen. Kinderbild nach Kinderbild wurde präsentiert – nicht alle ließen sofort eindeutige Schlüsse zu, wer denn da abgelichtet worden war. Keine Chance auf Anonymität hatten Monika Wetzel und Gemeinderätin Heike Wagner. „Das freundliche Lachen und die Pausbäckchen sind immer noch da“, schnitzte Wetzel am Beschreibungstext zu Monika Wetzel. Bei Heike Wagner fehlte nur die Ponyfrisur.

Ebenfalls gleich erkannt wurde Knut Nabbefeld und zwar an seinem freundlichen Gesicht und der Brille auf dem präsentierten Einschulungsfoto. Als „Naturbursche und stattlicher Kerl zum Anbeißen“, so Welzel, präsentierte sich auf dem Kinderkonterfei Simon Geiger. Mit frechem Grinsen und Pippi-Langstrumpf-Zöpfen begeisterte Beate Klein. Als Strahlebaby in der Badewanne mit begleitender Gummiente à la Loriot tauchte Dietrich Hermann auf. „Erwartungsvoll mit großen Augen in die Zukunft blickend“, sei Kai Bühler schon als Kind gewesen, das sehe man auf seinem Kinderbild, fuhr Welzel fort. Gerätselt wurde wegen der Frisur zunächst ein bisschen beim Foto der neuen Rathauskraft Yvonne Basile-Etienne. Renate Zimmermann in „edel damenhafter Haltung“ mit Schultüte wurde dagegen sofort erkannt.