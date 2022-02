Wittlingen Chürbse feiern närrisches Jubiläum im kleinen Kreis

Die „Geburtstagsfeier light“ bot den Anwesenden jedoch einen Blick zurück auf die vergangenen 44 Jahre. Nachdem sich die Narrenclique zum 33-jährigen Bestehen Anfang 2011 ein neues Häs gegönnt hatte, wurden vor vier Jahren drei neue Masken-Variationen angeschafft – eine „liebe“, eine „böse“ und eine „ganz böse“ Chürbse-Maske. Die Cliquenmitglieder konnten sich ihre spezielle Maske aussuchen. So kommen die „Chürbse“ nicht mehr wie bisher mit einheitlichen „Gesichtern“ daher, sondern bunt gemischt, so Sütterlin in seinem umfassend bebilderten Jubiläumsvortrag.

Sütterlin steht den „Chürbse“ seit 15 Jahren als Cliquenchef vor und weiß sich in einer Reihe von bisher erst sieben Cliquenchefs. „Als am 27. Februar 1978 in Wittlingen einige Fasnachtsfreunde die Chürbse gründeten, entschied man sich für den Spitznamen, den die Wittlinger im Umland schon seit Jahrhunderten haben“, erzählte der Schallbacher an der Spitze der Wittlinger Narren.