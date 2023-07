Wittlingen „Der Bürgermeister muss auch mitanpacken“

Was nehmen Sie sich für die vierte Amtszeit vor?

Wir streben ein Neubaugebiet für junge Familien an. Für die Umsetzung müssen sich jedoch die Rahmenbedingungen bessern. Wir wollen den Rathaushof in die Hand nehmen, um bessere Bedingungen auf dem zentralen Veranstaltungsplatz bieten zu können. Für unseren Gemeindesaal benötigen wir einen barrierefreien Zugang. Ferner stehen ein Parkplatz mit wassergebundener Decke am Sportplatz sowie die Realisierung eines sicheren Übergangs über L 134 auf der Agenda.

Mit welcher Stimmung sind Sie heute ins Rathaus gekommen?

Es war ein tolles Gemeinschaftserlebnis am Sonntagabend mit rund 120 Mitbürgern sowie der Familie, den Wahlausgang feiern zu dürfen. Ein herzliches Dankeschön geht an den Gemeinderat, die beiden Mitarbeiterinnen sowie die sich engagierenden Bürger. Die wohlmeinenden Grußworte haben mich und alle sehr gefreut. Heute begann ein ganz normaler Arbeitstag mit mehreren Sitzungen sowie Gesprächen. Bei einem sehr übersichtlichen Rathausteam muss auch der wiedergewählte Bürgermeister mit anpacken, was diesem übrigens Freude bereitet.

Wie unterscheidet sich die vierte Amtszeit von den bisherigen?

Ich bin kürzlich im Hauptberuf in den Vorruhestand getreten, was mir neue zeitliche Möglichkeiten eröffnet. Ich kann die Arbeit nun freier einteilen. Bislang hatte ich sehr wenig frei verfügbare Zeit. Es erfüllt mich nach wie vor, mich für das Wohl unserer Gemeinde und ihrer Bewohner zu engagieren.