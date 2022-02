Wittlingen Die Bedenken sind zu groß

Bürgermeister legt den Sachstand dar

Herr referierte kurz zum Sachstand: Der erste Bebauungsplan, der ursprünglich vier Häuser vorsah, sei im Juni 2017 rechtskräftig geworden. Parkplätze seien damals neben den Häusern vorgesehen gewesen. 2018 wurde mit einer ersten Änderung ein neuer Bebauungsplan erarbeitet, der nun sechs Doppelhäuser mit Tiefgarage vorsah und bei dem damals schon die Ausfahrt auf die Rathausstraße festgelegt wurde.

Zwar ist im Anschluss an die Bushaltestellenbucht heute noch die ehemalige Hofeinfahrt des abgerissenen Bauernhofes zu sehen, der ehemals auf dem Baugrundstück stand. Aber eine viel benutzte Tiefgaragenzu- und ausfahrt von und auf die Kandertalstraße werde auch von behördlicher Seite nicht genehmigt, machte der Bürgermeister deutlich. Zum einen liege diese Ausfahrt dann in einer unübersichtlichen Kurve. Zum anderen werde die Bushaltestelle im Zuge der Sanierung der Kandertalstraße behindertengerecht ausgebaut. Eine Ausfahrt über eine Bushaltestelle sei zudem nicht erlaubt, referierte der Bürgermeister weiter. Das Vorhaben widerspreche dem genehmigten Bebauungsplan, in dem die Rathausstraße als Zufahrt zur Tiefgarage angegeben ist, „darauf beharren wir auch als Gemeinde“, so Herr.

Gegen die Erhöhung aller geplanten Häuser um einen Meter haben Anwohner bereits Einspruch erhoben. Sie sehen die Gefahr, dass weniger Licht in ihre Häuser fällt. Anspruch auf mehr „Sonne und freie Sicht habe man nicht, das müsste dann schon baurechtlich standfest haltbar sein, aber natürlich kann man der Änderung der Bauhöhe als Angrenzer wiedersprechen“, informierte Herr.

Auch Landratsamt sieht es kritisch

Im Bereich der geplanten Tiefgarage hat der Fachbereich Abwasser und Wasser des Landratsamts bezüglich der beantragten Änderungen „erhebliche Bedenken“ angemeldet, gab der Bürgermeister weiter. Das Grundwasser, das dort reichlich vorhanden ist, müsste für den Tiefgaragenbau abgesenkt werden.

Auch eine Erhöhung um einen Meter der Gebäudestrukturen verspreche wohl keinen Erfolg, da auch Leitungen bedacht werden müssen. Zudem sei es nicht erlaubt, Grundwasser in Regenwasserkanäle abzuleiten. Angrenzend zum Baugrundstück verläuft der Moosgraben. Mit Wasser müsse man immer rechnen, es braucht also ein geologisches Gutachten, bemerkte Herr. Er sehe die Gefahr, dass es, würde die Tiefgarage so gebaut wie vom Vorhabensträger geplant, im Nachhinein ohne ein geologisches Gutachten Probleme geben könnte. „Dann ist anschließend der Projektentwickler weg, hat kein Gutachten gemacht, wobei das heute zu den sogenannten Basics gehört, und wir stehen dann mit dieser extrem lang geplanten Tiefgarage bei eventuellen Wasserproblemen als Gemeinde in der Nachhaftung“, gab er zu bedenken. Herr sah zudem die wasserrechtliche Erlaubnis im Rahmen der beantragten Änderungen als nicht realisierbar.

Der Bürgermeister ärgerte sich darüber, dass die Antragstellerin über einen Rechtsanwalt direkt mit dem Landratsamt bezüglich der beabsichtigten Bebauungsplanänderungen Kontakt aufgenommen hat, ohne vorher die Gemeindeverwaltung zu konsultieren. „Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir das Grundstück bebaut sehen möchten und sind der Bauherrin mit Änderungen im Bebauungsplan bereits entgegengekommen“, erinnerte Herr mit dem Verweis darauf, dass in der ersten Bebauungsplanänderung festgelegt wurde, „was wir wollen“.

Ablehnung der Pläne im Ratsrund

Den nun neu beantragten Änderungen könne er nicht zustimmen, befand der Bürgermeister. Die beantragte Änderung der Tiefgaragenzufahrt auf die Kandertalstraße lehnte der Rat dann auch geschlossen ab. Abgelehnt wurden mit einer Enthaltung zudem wegen der Wasserproblematik auch die beantragten Änderungen bezüglich des Baus der Tiefgarage selbst.