Wittlingen: Die Dorfgemeinschaft stärken

Am Sonntag, 3. Dezember, öffnen die Marktstände ab 12 Uhr und schließen um 18 Uhr. Angeboten wird Kinderschminken, Basteln mit dem Team des Kindergartens, auch wird der Nikolaus die Veranstaltung besuchen. An den festlich geschmückten Marktständen erwarten den Gast vielfältige Angebote an Geschenkideen, handgemachte Produkte aus Naturmaterialien.