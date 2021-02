Wittlingen Die Kirche als „Ermöglicherin“

Ich setze einerseits auf den Frühling und auf schönes Wetter, sodass Begegnungen im Freien möglich sind. Gespräche am Gartenzaun, Telefonate, aber auch digitale Formate kann ich mir vorstellen. Ich habe zum Beispiel in den letzten Monaten Gottesdienste per Zoomkonferenz zu schätzen gelernt, weil man sich da sieht und gemeinsam an den Bildschirmen singen kann. Auch Interaktion ist dabei möglich. Aber persönliche Begegnungen können die natürlich nicht ersetzen.

Frage: Haben Sie eine Beziehung zum Kandertal oder fangen Sie dort quasi ganz von vorne an?

Ja, ich habe das Kandertal während meines Vikariats kennen und schätzen gelernt. Ich war im oberen Kandertal, in der Gemeinde am Blauen, tätig und habe in Marzell gewohnt. Ich hatte dort einen guten Kontakt zu den Leuten und habe mich sehr wohlgefühlt. Ich bin zuversichtlich, dass ich mich auch mit den „Vorderen Kandertälern“ gut verstehen werde. Ich freue mich außerdem, dass ich dem Rebland wieder näherkomme. Da kommen bei mir Heimatgefühle auf, weil ich am Tuniberg aufgewachsen bin und schon von Kind auf in den Reben mitgearbeitet habe.

Frage: Warum haben Sie Ihren Beruf gewählt? Was macht er für Sie aus?

Ich hatte vor dem Abitur immer wieder mit dem Gedanken gespielt, dass ich gerne einen sozialen Beruf ergreifen würde. Ich wollte etwas „Sinn-volles“ tun, was mich erfüllt.

Dass ich sozusagen meinen Glauben zum Beruf machen würde, hatte ich da aber noch nicht im Blick. Das war dann letztlich eine Berufung für mich. Andere sahen da schon etwas in mir, was ich noch nicht sehen konnte.

Ich mag am Pfarrberuf die Vielseitigkeit. Ich mochte es schon immer, wenn mein Alltag abwechslungsreich war. Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen begleiten, in Kinder und Jugendliche zu investieren, mitzuerleben, wie sie eigene Gaben entdecken und entfalten, und zu erfahren, wie das Evangelium von Gottes Liebe wirksam wird, das macht für mich meinen Beruf aus.

Frage: Welche Schwerpunkte wollen Sie bei Ihrer Arbeit setzen?

Mein Herz schlägt für Gottesdienste und geistliches Leben. Ich möchte mit den Leuten vor Ort immer wieder neue Wege suchen, wie Glaube gemeinsam gelebt wird und seinen Ausdruck findet. Als Kirche das Ortsleben aktiv mitzugestalten ist mir außerdem wichtig – gerne in Kooperation mit Vereinen und anderen Initiativen.

Praktische, diakonische Arbeit, wo Glaube tätig wird, liegt mir am Herzen. Aber ich bin auch offen für Impulse, die aus der Gemeinde selber kommen. Ich möchte mich erst mal einlassen auf das, was die Gemeinden gerade bewegt.

Frage: Haben Sie Ideen, wie man gerade junge Leute wieder mehr für die Kirche begeistern kann?

Ich denke, ein erster Schritt ist, sie wahrzunehmen und uns für ihre Lebenswelt zu interessieren. Dass junge Menschen erfahren, dass sie etwas Wichtiges beizutragen haben für unsere Gesellschaft, für unsere Gemeinschaft als Kirche, das ist unsere Aufgabe.

Und dann sollte die Kirche als Ermöglicherin auftreten: als Ort, wo man sich entfalten, wo man Dinge ausprobieren und über sich hinauswachsen kann. Für junge Familien können wir als Kirche eine Plattform bieten, wo man sich austauschen kann über Herausforderungen im Alltag, aber auch sich gegenseitig unterstützt.

Ich freue mich schon auf die Begegnungen mit Menschen verschiedenster Generationen in Wittlingen und Schallbach.