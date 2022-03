Wittlingen Die Kleinen fallen durchs Raster

Etwa 9000 Musikvereine, darunter 1200 Blasmusikorchester, sind in Baden-Württemberg in Verbänden organisiert. Glünkin schätzt, dass es noch einmal mindestens so viele kleinere Vereine gibt, die bei der Förderung durchs Raster fallen.

Doch auch sie müssen ihre Dirigenten bezahlen, müssen teure Noten und Instrumente bereitstellen. 60 bis 150 Euro kostet es, die Rechte an einem neuen Stück zu erwerben, die Reparatur eines vereinseigenen Instruments kann auch schnell mal in den vierstelligen Bereich gehen.

„Wir sind eine feste kulturelle Größe im Markgräflerland“, sagt Glünkin über seine beiden Vereine mit jeweils etwa 20 bis 25 aktiven Musikern und einem großen volkstümlichen Repertoire, das auf vielen Festen sehr gefragt ist. Seit kurzem wird wieder geprobt, der Eisenbahner Musikverein will zum Sommeranfang sein Jahreskonzert geben, während die „Dilettanten“ für das 125-Jahre-Jubiläum der Kandertalbahn fest gebucht sind, das nachgefeiert werden soll. „Wir werden wieder öffentlich in Aktion treten“, freut sich der Dirigent.

Schön findet er es auch, dass es bei den Passivmitgliedern in der schwierigen Zeit so gut wie keine Austritte gab. „Sie halten uns die Treue.“ Jedoch blieben Sterbefälle aufgrund der Altersstruktur nicht aus. 80 Prozent der Einnahmen, so schätzt Glünkin, werden durch Feste generiert. Hin und wieder helfe auch eine großzügige Spende über die Runden.

Die beiden Blasorchester, die Glünkin von seinem Vorgänger Werner Lehmann übernommen hat, sind sich seit langem eng verbunden und helfen sich auch gegenseitig aus, falls mal Not am Mann ist. Während die Dilettanten, vorwiegend Rentner, einfach Spaß an volkstümlicher Musik haben, wagen sich die „Eisenbahner“ zunehmend auch an zeitgenössische Stücke.

Insbesondere, um jüngere Mitglieder zu werben, braucht es auch neue Stücke. Das weiß der Dirigent. Doch die Noten dafür kosten eben eine Stange Geld.

Weitere Informationen: Wer in einem der beiden Vereine musizieren möchte, kann sich bei Michael Glünkin melden, der auch gerne weitere Auskünfte erteilt, Tel. 0172/719 25 27.