Wittlingen: Die Wittlinger „tragen die Sonne im Herzen“

Dennoch waren zu Festbeginn am Mittag alle Helfer in der kleinen Zeltstadt bei den Verpflegungsständen startklar und bewirteten langsam eintreffende Gäste an der Grillstation mit „Mid-Tapas“ vom Smoker, Grillwürsten, Steaks und Pommes. Auch der Stand mit Kuchen und Kaffee stand bereit, ergänzt von der Cocktailbar mit dem Team um „Barkeeper“ Gemeinderat Gerhard Welzel. Die Gäste ließen sich auch das eigens gebraute Jubiläumsbier zum 1150. Geburtstag der Gemeinde schmecken.

Notgedrungen wurde zunächst zu „Plan B“ gewechselt. Die Eröffnung durch den Schirmherrn, Bürgermeister Michael Herr, wurde in die Halle verlegt, wie der Programmpunkt mit den Formationen des Tanzwerks Dreiländereck.