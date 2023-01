Wittlingen Dorf wird zur Narrenhochburg

Am Sonntag hat das Narrendorf ab 11 Uhr geöffnet und um 12 Uhr ist ein Empfang für die Vertreter der am großen Jubiläumsumzug teilnehmenden knapp 100 Cliquen, Guggenmusiken und Zünfte. Der Umzug von rund 1800 Hästrägern und Musikern startet um 14.11 Uhr ab dem Bahnübergang Dorfstraße in Richtung Schallbach durch die Hauptstraße am Rathaus vorbei durch die Kirchstraße und zur Kirche zurück, wo der Umzug endet.