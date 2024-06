Helfer werden noch gesucht

Bei Regen gibt es einen Plan B in der Gemeindehalle. Silvana Neugebauer von der IG Wittlingen teilte mit: „Die beteiligten Vereine werden die Gage für die Band zusammen finanzieren“. So werden auch die Einnahmen des „Adventszaubers“ entsprechend verwendet. Silvana Neugebauer organisiert auch hinter den Kulissen zum Beispiel die Schichten für die Helfer mittels eines eigenen Social-Media-Kanals in einem Messengerdienst. Es werden noch Unterstützer im Schichtbetrieb für die Betreuung der Essens- und Getränkestände und für den Auf- und Abbau gesucht.

Weitere Infos per E-Mail an: lebendiges.wittlingen@gmx.de oder per Scan des QR-Codes in den verteilten Programmflyern.