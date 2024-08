Die Polizei sucht bislang unbekannte Einbrecher, die am Sonntag, 18. August, zwischen 17.30 und 21.30 Uhr die Tür an einem Einfamilienhaus in der Haagener Straße aufgehebelt hatten. Das Haus wurde von den Unbekannten durchsucht, teilt die Polizei mit. Über das Diebesgut liegen aktuell noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 7621/176 0 rund um die Uhr erreichbar. Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgern eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.