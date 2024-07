Wittlingen: Fast subtropische Sangesfreuden

Der gemischte Chor aus Schallbach (Leitung: Martin Klingler-Stolzenbach) erwies sich als differenzierter Klangkörper mit der Fähigkeit das übergreifende Thema „Träume“ aus dem Set der Lieder in akustische Welten umzusetzen. Als Beispiel sei hier das Lied „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen genannt, der damit einst einen nachdenklichen Blick auf die Wiedervereinigung warf. Der Text ist gut gealtert, denn das Spannungsfeld von individueller Freiheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt hat nichts von der Aktualität verloren. Vielfach wirken auch Lieder wie Nenas „99 Luftballons“ aktueller denn je, wenn am Ende der Wunsch nach Frieden mit einem symbolisch losgelassenen Luftballon zum Ausdruck gebracht wird.

Alle dürfen an frische Luft

In der Pause durften alle an die frische Luft, denn im Hof hatte das Weingut Ernst kühle Schätze im Weinglas aufgebaut. Jeder Zuschauer atmete einmal tief durch, bevor er zurück in die subtropische Gemeindehalle zurückkehrte, obwohl der gastgebende Chor alles in ihren Händen Mögliche tat, um durch Durchzug für Abkühlung zu sorgen.

Der Gesangverein „Eintracht“ aus Binzen brachte dann gute Laune und Stimmungsmusik auf die Bühne. Chorleiterin Ibolya Barla hatte ihre Männer akustisch gut im Griff und steuerte sie sicher über die musikalischen Stromschwellen ihrer Set-Liste. Schluss- und Höhepunkt war Monte Pythons „Always look on the bright side of life“ inklusive Solist für die Strophen, Pfeifeinlage, Klatschen und eine kleine Choreographie der Sänger.