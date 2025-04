Ein Gasleck hat am Dienstagabend für einen größeren Einsatz in Wittlingen gesorgt. Gegen 20.20 Uhr wurde die Feuerwehr Wittlingen, gemeinsam mit den Feuerwehren Schallbach und Rümmingen sowie der Polizei, zu einem starken Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in Wittlingen alarmiert. Ebenfalls im Einsatz waren die Firmen Badenova und Energiedienst. Schon beim Eintreffen war deutlicher Gasgeruch vor dem Hauseingang und im Hausflur feststellbar, teilte der Einsatzleiter und Kommandant der Wittlinger Feuerwehr, Knut Nabbefeld, mit. Das Gebäude wurde daher umgehend evakuiert, alles großräumig abgesperrt, die angrenzende Durchfahrtsstraße von Wittlingen nach Lörrach-Haagen gesperrt, der Brandschutz mit einem umfangreichen Löschangriff sichergestellt sowie Messungen in und um das Gebäude mit Messgeräten unter schwerem Atemschutz durchgeführt. Nach rund anderthalb Stunden konnte die Ursache dann durch die Firma Badenova gefunden und beseitigt werden. Die Feuerwehr sorgte anschließend für die großzügige Belüftung des Gebäudes mit abschließender Freimessung durch den Gasbetreiber. Alle Bewohner konnten dann schlussendlich nach zweieinhalb Stunden wieder zurück in ihre Wohnungen, heißt es in der Mitteilung der Wittlinger Feuerwehr abschließend.