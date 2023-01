Wittlingen Großes Lob für Blaulicht-Konvoi

Kommandant Mike Ernst schilderte verschiedene Einsätze: bei Unwetter, mit verletzten oder hilflosen Personen und natürlich bei Bränden. Drei Mal rückte die Wittlinger Wehr aus, übrigens Richtung Schallbach. Weiter wurden sie zu einem unangemeldeten Nutzfeuer in einer Obstanlage gerufen, zu einer brennenden Rasenfläche und zu einem brennenden Strohacker – letztere konnten noch selbst gelöscht werden. Weitere vier Brände wurden im Abschnitt gemeldet, für den auch die Wittlinger Wehr mit zuständig ist: ein größerer Kaminbrand in Eimeldingen und ein Wohnungsbrand in Fischingen. Im Dorf engagierte sich die Feuerwehr unter anderem traditionell beim Maibaumaufstellen, beteiligte sich am Adventszauber und sicherte vor kurzem den großen Jubiläumsumzug der Chürbse Clique zusammen mit benachbarten Wehren und dem DRK Wollbach.