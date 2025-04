Der Mundartdichter Johannes „Hans“ Brunner ist, wie jetzt bekannt wurde, am Dienstag, 1. April, verstorben. Der gebürtige Brombacher wäre am 19. April 94 Jahre alt geworden. Er hat sich als Mundartdichter und „Verslischmied“ um das Alemannische verdient gemacht. Brunner war Ehrenmitglied der Muettersproch-Gsellschaft. Bereits in der Schule schrieb er gerne, musste dafür mitunter aber auch Nachsitzen. Statt eines Osteraufsatzes verfasste er ein U-Boot-Abenteuer, das durch Ereignisse des Zweiten Weltkriegs geprägt war. Nach der Schule erlernte der Sohn eines Buchhalters zunächst das Friseurhandwerk. Nach wenigen Jahren wechselte er in die Textilbranche, in der er bis zur Rente 42 Jahre lang tätig war. In diese Zeit fielen seine ersten Auftritte mit seinen Mundartgedichten, auf Betriebsfesten spielte er Sketche und trug Schnitzelbankverse vor. Anfang der 1980er-Jahre erschien sein erster Band mit eigenen Gedichten und Geschichten. Wenngleich Brunner gerne „Lustige Sachen“ schrieb, fanden sich darin ebenso leise Töne. Brunner war in verschiedenen Chören aktiv, ebenso viele Jahre im Verein „Bildpunkt Brombach kreativ“.