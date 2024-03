Wittlingen: Hausmeister Gscheidle nimmt Maß

Höhere Mathematik

„So, Frau Biologie“, rief er in den Saal, „wenn mer jetz no Basel abziehe (weil kein Basler anwesend war), blibt e halbe Tag übrig“. Und: „Wie viel Stunde hasch am Tag?“, in Richtung der „Lehrerin-Oberbürgermeister-Ehefrau“. Ehe er wusste, wie ihm geschah, stand ein Sänger des Gesangvereins „Eintracht“ auf der Bühne. Ein bekannter Name, ähnlich verbreitet wie „Liederkranz“.

Ein solcher Chor sei gemischt, sagte Gscheidle, denn ein reiner Männerchor heiße „Literkanz“. Mit Späßen mehr sorgte der Entertainer für Lachmuskelkater. Das Frauenteam hinter dem Tresen sorgte dafür, dass genügend Speis und Trank zur Verfügung stand. Inge Pabst sprach den Hunger des Sparschweins am Ausgang an: Der Erlös kam der Kinderkrebsnachsorge Tannheim zugute.