Wittlingen: Kalfornische Vibes gespürt

„Das Zweite ist die Wohnungssuche über das Internet, das ist komplex, und man muss auch aufpassen. Jemand ist bei Facebook auf eine Betrugsmasche hereingefallen“, erzählt der bei „Carhartt“ (Work in Progress) arbeitende und im fünften Semester stehende Wittlinger. Die dritte Überraschung war ein barfußer Spaziergang am Strand in Kalifornien, der ihm wegen einer früheren Ölverschmutzung eine unerwartete Reinigungs-Session bescherte.

„Santa Barbara war meine erste Wahl“, erläutert Goller, der sich auch in Irland und Budapest beworben hatte. „Es war sehr beeindruckend“, berichtet er. Allein die Universität von Kalifornien in der 88 000-Einwohner-Stadt zeigt sich ganz anders als der betont beschauliche Lörracher Campus. „Dort ist alles sehr zentral“, erzählt Goller von Sportmöglichkeiten, von denen er hierzulande nur träumen kann. Fitnesscenter, Tennisplätze, Fußball – Sport wird in den USA an den Universitäten groß geschrieben und auch groß betrieben. Die Anforderungen durch das Studium hätten ihn schon gefordert, „es hat aber alles eigentlich gut geklappt“, erläutert der Wittlinger. „Ich hatte amerikanische Mitbewohner in der Wohnanlage auf dem Campus, und wir haben uns wirklich gut verstanden“, berichtet er. Nur beim Thema Energiesparen, wie der Frage, ob das Licht brennen bleibt, oder ob die Klimaanlage 24 Stunden volle Kanne läuft, werden in Kalifornien und Wittlingen unterschiedliche Entscheidungen getroffen. „Ich habe für mich sehr viel mitgenommen“, erzählt Goller, der außerhalb des Semester noch in San Francisco und zum Jahreswechsel mit Freundin in New York gewesen ist. „Das war sehr intensiv, und es gibt keine Ruhe“, berichtet der Student. „Da war ich schon ganz froh, dass ich dann zurück nach Wittlingen konnte. Es macht schon einen Unterschied“, informiert Brian Goller, der die Erfahrungen der vier Monate nicht missen möchte.