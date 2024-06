Wittlingen/Kandern: Wittlingen gehört einst zum Kloster

Auf Grund der 1150-Jahr-Feier in Wittlingen hat der Schwarzwaldverein Kandern kürzlich einen Abendspaziergang in Wittlingen organisiert, heißt es in einer Mitteilung. Dieser Abendspaziergang sei von einer recht großen Zahl von Mitgliedern in Anspruch genommen worden. Das Gleiche galt für die Bevölkerung von Wittlingen.