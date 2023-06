Wittlingen Midsommerfest als gelebte Dorfgemeinschaft

Bürgermeister Michael Herr hatte am Samstagabend und nach dem Fest „50 Jahre Kindergarten/Spielstube“ mit dem Fassanstich das Fest eröffnet. Bevor er souverän das Fass angestochen und an die Umstehenden Freibier verteilt hatte, sprach er von einem beispiellosen Fest in der Region, das man nun in Wittlingen auf dem Rathausplatz in zweiter Auflage feiere. Beispiellos sei etwa das umfangreiche Musikprogramm, aber auch die Tatsache, dass die vom Organisationsteam aufgetanen 80 Helfer immerhin neun Prozent der Wittlinger Bürgerschaft darstellen. Herr machte deutlich: „So sieht gelebte Dorfgemeinschaft aus. Das macht Euch und uns alle aus“.

Von Kinderschminken bis zum Konzert

Nachdem für die Organisatoren Gerhard Welzel den Sponsoren aus der lokalen und regionalen Geschäftswelt gedankt hatte, prägte heiteres Zusammensein eines schwerpunktartig jungen Familienpublikums den Beginn des Midsommers. Für musikalische Umrahmung sorgte das Wittlinger Quartett „4Music“. Später wurden die Kinder, die sich zuvor gerne auch schminken ließen, nach Hause gebracht und von den älteren Gästen das Rock-Pop-Konzert der Band „Crazy Room“ besucht.