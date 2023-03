Eine 55-Jährige hat am Dienstagabend einen mehrfachen Überschlag mit ihrem Auto auf der L 134 zwischen Rümmingen und Wittlingen mit leichten Verletzungen überstanden. Gegen 21.45 Uhr ist die Autofahrerin in den Grünstreifen geraten. In der Folge verlor sie die Kontrolle. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die Verletzte versorgt. Am Auto der Frau entstand Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.