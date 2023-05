Wittlingen Mittsommer nach Wittlinger Art

Traditionell finden im Norden Europas die Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende am Wochenende danach statt. Mittlerweile werde dieses Naturereignis auch in einigen Bundesländern gefeiert, sagte Anna Hinnah, eine der Mitorganisatoren des geplanten „Wittlinger Midsommers“, der auf dem Rathausplatz am letzten Wochenende im Juni stattfinden soll. Vergangenes Jahr sei es „rappelvoll“ gewesen. An die 1000 Leute waren an dem Wochenende da, sagte sie.