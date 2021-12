Wittlingen Neue Impfkampagne startet

„Aufgrund der leider knappen Impfdosen kann es sein, dass wir nicht alle Interessenten impfen können – aber wir hoffen mal aufs Beste und sind froh, dass wir in Wittlingen dieses Angebot machen können, um einen Beitrag zur laufenden Impfkampagne zu leisten“, gab der Mediziner Welzel bekannt.

Am dritten und vierten Adventswochenende, also am 11. und 12. Dezember sowie am 18. und 19. Dezember, finden die Impfungen in der Gemeindehalle statt. „Das Angebot richtet sich vorrangig an Wittlinger Bürger, sollten wir Impfstoff übrig haben, können wir auch Personen von außerhalb eine Impfung anbieten“, informierte Welzel.