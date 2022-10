Wittlingen Neuer Asphalt und Tempo 30 auf den Hauptstraßen

Am stärksten ist der Lärm – das sah man auf den Karten, die Colosseus auf einer Tafel einblendete, im Kernort entlang der Kreisstraße, dort wo die Bebauung der alten Häuser bis dicht an die Straße reicht. An der Haagener Straße, so meldeten sich Anwohner, die als Zuhörer gekommen waren, zu Wort, sei es vor dem Ortsausgang Richtung Wittlinger besonders schlimm. Dort werde frühzeitig bergaufwärts Gas gegeben und teils so, dass, wenn ein Lastwagen vorbeifährt, „die Möbel wackeln und der Boden im Zimmer zittert“. Zudem werde bei der Einfahrt in den Ort vom Wittlinger aus viel zu spät gebremst – trotz Warntafeln, wie sich einer der Anwohner ausdrückte. Wie große Teile des Gemeinderats würden diese Anwohner Tempo 30 als festgelegtes Tempo innerorts begrüßen.