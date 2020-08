Wittlingen Optimistisch für das 16. Bühnenjahr

Meine Familie hat in Abstimmung mit Bürgermeister Andreas Schneucker aus Binzen die schwere Entscheidung getroffen, dass wir das geplante Jubiläums-Konzert auf Samstag, 20. März 2021, verschieben – in der Hoffnung, dass sich die aktuelle, leider schwierig planbare Lage, verbessert hat und wir alle dann auch diesen besonderen Abend in Ruhe genießen können, ohne Auflagen und hoffentlich mit weniger Einschränkungen – für Zuschauer und Künstler.

Denn ich habe zu meinem 15-jährigen Bühnenjubiläum Musiker und Akteure aus ganz Deutschland und Österreich engagiert. Auf der Bühne werden über ein Dutzend Künstler aktiv sein. Auch dadurch gibt es weitere Vorschriften, die es nicht einfacher machen und mit einer zuletzt angedachten Light-Version konnten wir uns nicht anfreunden.

Frage: Was genau erwartet die Zuschauer bei dem jetzt auf März verschobenen Konzert?

Das Konzept mit großer Big Band, Chor, Stargästen und einem Rückblick aus 15 Jahren Kevin Pabst bleibt bestehen. Wir werden nun aber noch mehr Überraschungen und Specials einbauen, um für 2021 dann hoffentlich im 16. Bühnenjahr wieder positiver gestimmt sein zu können. Der offizielle Vorverkauf startet dann im Laufe des Herbstes.

Frage: Wie haben Sie die Corona-Zeit als Künstler bisher erlebt? Waren Auftritte überhaupt noch möglich?

Selbst Fernsehauftritte waren nur noch begrenzt möglich, da diese normalerweise live vor Publikum stattfinden. Und es gab ja keine Zuschauer mehr.

Ich habe mit den Jungen Tenören Internetkonzerte gegeben. Trotz des Überangebots in Corona-Zeiten und dem Umstand, dass wir damit nicht unbedingt unser Zielpublikum erreicht haben, war das eine sehr positive Erfahrung. Wir konnten die Internetauftritte für Promotion und Werbung nutzen.

Ebenfalls habe ich für gute Zwecke und im Rahmen meiner Lions-Club-Tätigkeit für Pflegeheime in der Region Sonntagskonzerte als besondere Abwechslung für die Heimbewohner gegeben, was wirklich sehr gut angekommen ist.

Im September gibt es nun auch wieder erste Konzerte. Am 12. September bin ich mit Eva Lind beim Klassik-Open Air in Nierstein auf der Bühne und am Sonntag, 27. September, werde ich bei dem Open-Air-Konzert „Stimmen der Berge“ vor der Reblandhalle in Eimeldingen auftreten. Ich springe dort für den Frauenchor Eimeldingen ein, der seine Teilnahme absagen musste. Das Konzert hätte eigentlich schon zum Muttertag stattfinden sollen.

Frage: Ab wann wussten Sie, dass das Jahr nicht so laufen würde wie geplant?

Eigentlich war schnell klar, dass sich das musikalische Jahr 2020 so, wie es eigentlich geplant war, erledigt hat. Meinen letzten Auftritt hatte ich am 10. März in Koblenz. Da hat sich schon abgezeichnet, dass der Lockdown kommen würde.

Das war äußerst schade, denn ich musste in den Folgewochen viele tolle Konzerte absagen. Dass es dann aber so lange dauern würde, konnten wir damals nicht erahnen.

Frage: Welche Konzerte mussten Sie denn absagen?

Unter anderem ein Livekonzert in der ARD beziehungsweise dem RBB mit dem Filmorchester Babelsberg, ein Klassik-Open-Air bei Berlin, das Anfang Juli noch nicht gestattet wurde, sowie die Tour mit Paul Potts, die im November hätte starten sollen. Sie wurde auf Anfang kommenden Jahres verschoben. Wie man meiner Homepage entnehmen kann, wurden auch zahlreiche andere Konzerte abgesagt oder neu geplant.

Frage: Immerhin haben Sie im Dezember noch Ihre neue CD „Zeitreise“ herausgebracht. Hat das geholfen, die fehlenden Einnahmen in diesem Jahr ein wenig zu kompensieren?

Mit der Veröffentlichung der neuen CD haben wir uns auch daher zeitlich beeilt, da wir ein spannendes Jahr 2020 geplant hatten. Der Verkauf ist mit Live-Auftritten zusammenhängend, daher gab es auch dadurch leider keine Kompensation.

Frage: Können Sie kurz beschreiben, was auf der CD zu hören ist?

Mit der CD „Zeitreise“ verfolge ich weiter das Konzept, das die letzte CD „Weltreise“ bereits eingeläutet hat. Ein musikalisches Reisen durch Zeitalter, Epochen und Jahre – mit bekannten Evergreens, weltbekannten Songs und Volksliedern von bekannten Komponisten und Künstlern.

Es ist aus meiner Sicht meine bisher beste CD, da sie zu hundert Prozent Kevin Pabst ist, von der Titelauswahl bis hin zur Gestaltung der Cover wurden meine Impressionen berücksichtigt.

